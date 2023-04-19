БФСО "Динамо" отмечает вековой юбилей

Белорусской физкультурно-спортивное общество "Динамо" продолжает праздновать вековой юбилей. Сегодня в штаб-квартире Национального олимпийского комитета прошли мероприятия с участием руководителей организации, заслуженных спортсменов-динамовцев и главы НОК Беларуси. О бесценном влиянии общества "Динамо" на развитие спортивной индустрии в нашей стране и яркие кадры наших побед - Андрей Козлов далее.

Для подобных юбилеев одного дня наверняка мало. Белорусское физкультурно-спортивное общество "Динамо" - это и есть исконно наш родной спорт. Дата создания - апрель 1923-го.



Тогда в нашей республике в рамках огромного государства стали закладываться традиции культуры тела, кстати, для поддержания формы сотрудников правопорядка. И те традиции со временем разделились на спорт высших достижений и на такой популярный сегодня ЗОЖ. Но вот все прям из тех времен.



Со временем быть спортсменом-динамовцем становилось почетно и престижно. И литера "Д" на груди - это была самая что ни на есть детская мечта.



Когда попадаешь, ты примеряешь какой-то определенный образ: либо маечка с буквой "Д" и ты несешь уже посыл именно динамовца, победителя. Потому что "Динамо" включает в себя сильное общество. Александр Богданович, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ



Динамовцы часто не делят себя на страны и всегда поддерживают один одного. За редким противостоянием, особенно в советском футболе - каковы там были "Динамо" Минска, Киева, Тбилиси и Москвы, атлеты с синим ромбом на груди, будто из одного теста.



За этот столетний период мы видим, сколько завоевано олимпийских медалей (золотых, бронзовых, серебряных). Это судьбы людей. Людей, на которые многие наши спортсмены ориентируются, которые являются флагманами белорусского спорта. Иван Тихон, двукратный призер Олимпийских игр по легкой атлетике



Я очень рада по-настоящему быть маленькой частичкой такого большого динамовского движения. Хочу выразить, конечно, слова благодарности за поддержку на моем спортивном пути. Юлия Нестеренко, олимпийская чемпионка по легкой атлетике



В рядах "динамовцев" знаменитые белорусские чемпионы, такие, как Юлия Нестеренко, так и ныне действующие спортсмены. На Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио организацию представляли Марина Литвинчук, Ольга Худенко, Ванесса Колодинская, Алина Горносько, Игорь Бокий, Ирина Курочкина и многие другие.



О том, что общество "Динамо" неразрывно связано с историей развития белорусского олимпийского движения, можно увидеть хотя бы по этим экспонатам, которые находятся в музее НОК Беларуси. Сергей Новиков - динамовец, как и наша многократная чемпионка олимпиад Дарья Домрачева, но и знамнитый паралимпиец Игорь Бокий имеет отношение к этой организации.



За век "Динамо" стало символом развития олимпийского движения нашей страны. Под брендом организации развивались различные виды спорта. Сначала прикладные и индивидуальные, а следом - командные. Коллектив и ветеранов "Динамо" со знаменательным юбилеем поздравил Президент. Александр Лукашенко выразил уверенность, что "легендарное спортивное общество и далее будет активно развивать массовую физическую культуру и спорт, всемерно содействовать укреплению здоровья нации".



Тот пласт спортивной деятельности или видов спорта, которые начали развиваться в те времена, начали развиваться, конечно же, в спортивном обществе "Динамо". И вот это все движение потом переросло, в первую очередь, в развитие олимпийских видов спорта, которые в дальнейшем будут включены в программу Олимпийских игр. Игорь Оберемко, председатель ЦС БФСО "Динамо"

