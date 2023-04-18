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БФСО "Динамо" празднует 100-летний юбилей
Сегодня исполняется ровно 100 лет со дня создания белорусского физкультурно-спортивного общества "Динамо". За век оно стало символом развития олимпийского движения нашей страны. Под брендом организации развивались различные виды спорта. Сначала прикладные и индивидуальные, а следом - командные.
Коллектив и ветеранов "Динамо" со знаменательным юбилеем поздравил Президент. Александр Лукашенко выразил уверенность, что "легендарное спортивное общество и далее будет активно развивать массовую физическую культуру и спорт, всемерно содействовать укреплению здоровья нации".
В рядах "динамовцев" - знаменитые белорусские чемпионы и ныне действующие спортсмены. На Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио организацию представляли Марина Литвинчук, Ольга Худенко, Ванесса Колодинская, Алина Горносько, Игорь Бокий, Ирина Курочкина.