БГК "Мешков Брест" стал победителем SEHA-лиги

БГК "Мешков Брест" - чемпион SEHA-лиги. Это главная новость в белорусском гандболе. В супердраматическом финале белорусы сумели отыграть отставание в счете и по итогу обыграть питерский клуб "Зенит".

Матч, которого ждали весь сезон тысячи болельщиков, - решающая игра финала SEHA-лиги. Первый тайм получился упорным: реализация стала ключевым фактором, в котором преуспели гости. 13:10 - в пользу Питера. С таким счетом команды отправились на перерыв.

"Лига чемпионов - это лига, где собраны лучшие игроки мира со всех стран. Что касается атмосферы, сегодня зал был заполнен и прекрасно смотрится с такими трибунами игра", - отметил линейный сборной Беларуси по гандболу Артем Королек.

Во втором тайме брестчане пришли в себя и начали показывать гандбол высочайшего уровня. Преимущество брестский клуб уже не упустил - 24-22. Есть победа в SEHA-лиге, есть золото турнира: "Мешков Брест" - чемпион.

И начали показывать гандбол высочайшего уровня.

"Сегодня переломили за счет игры в защите. Выиграла защита, потому что, сколько бы мы ни играли в нападение, у нас сегодня не получалось. Хотелось бы поблагодарить соперника, потому что в таком составе ребята дали в гостях отличный бой. Наверное, от этого и слаще победа, что выиграли с таким счетом", - поделился правый полусредний ГК "Мешков Брест" Николай Алехин.