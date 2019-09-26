БГК без очков после трех туров гандбольной Лиги чемпионов

БГК им. Мешкова терпит третье поражение в групповом розыгрыше гандбольной Лиги чемпионов. В Германии белорусы встречались с "Килем" и на перерыв уходили при минимальном преимуществе хозяев - 13:12. Второй же тайм сложился для гостей неудачно. Итог - 31:23 в пользу "Киля". Правый полусредний брестчан Марко Панич - самый результативный игрок встречи - 6 мячей. Уже 29 сентября в БГК примет СКА в чемпионате Беларуси. В Лиге чемпионов же ближайшая игра 12 октября, домашняя против запорожского "Мотора".