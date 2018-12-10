БГК им.Мешкова на выезде переиграл "Металлург", 34:28

БГК имени Мешкова в погоне за четверкой лидеров SEHA-лиги. В 11 туре брестчане на выезде переиграли "Металлург", 34:28. По 10 мячей забросили Ивич и Джорджич. Отметим, это первый гостевой матч мешковцев в турнире, в котором участвовали легионеры. За 7 туров до конца регулярки БГК на 5 месте. До четвертой строки, которая станет пропуском в финал четырех, две победы.