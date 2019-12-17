БГК им. Мешкова начнет плей-офф SEHA-лиги с 1/8

БГК имени Мешкова начнет плей-офф SEHA-лиги с 1/8 финала, а не с четвертьфинала. Накануне чемпион Беларуси завершил групповой этап в Хорватии встречей с "Загребом". Даже ничья позволяла начать нокаут-раунд на стадию позже, но в итоге белорусы уступили 24:30 и такого шанса лишились. В группе B БГК третий, вторая позиция за "Загребом", в лидерах"Веспрем". Они и начнут плей-офф с 1/4.



