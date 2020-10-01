БГК им. Мешкова обыгрывает французский ПСЖ

Никита Вайлупов - самый результативный игрок БГК им. Мешкова в победном поединке группового этапа Лиги чемпионов против ПСЖ. Он забросил 7 мячей. Счет матча Бреста и Парижа, 32:31. Это вторая победа нашего клуба в трех матчах.