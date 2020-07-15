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БГК им. Мешкова провел открытую тренировку

Журналисты в масках и перчатках, измерение температуры на входе и соблюдение дистанции во время интервью. На прошлой неделе БГК им. Мешкова вышел из отпуска, а накануне гандболисты сильнейшей команды страны провели открытую для СМИ тренировку. Почти всю предсезонку "мешковцы" будут в Бресте, на 5 августа намечен домашний спарринг с московским ЦСКА. А еще брестчан седьмой год подряд ожидает основной раунд Лиги чемпионов.


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