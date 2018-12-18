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БГК им. Мешкова разгромил минский СКА в 15-м туре чемпионата Беларуси

Борьбы не получилось. Минский СКА на своей площадке разгромлен брестским гандбольным клубом в 15-м туре чемпионата Беларуси. Если в первой половине "армейцы" еще пытались навязать борьбу гостям (Брест по итогам первого тайма вел 4 мяча), то после перерыва преимущество БГК было неоспоримым - 36:24. В таблице БГК опережает СКА уже на 5 очков, сегодня отрыв может достигнуть семи. Брестчане в Минске сыграют против сборной страны 2000 г. р.


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