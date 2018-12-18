3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
БГК им. Мешкова разгромил минский СКА в 15-м туре чемпионата Беларуси
Борьбы не получилось. Минский СКА на своей площадке разгромлен брестским гандбольным клубом в 15-м туре чемпионата Беларуси. Если в первой половине "армейцы" еще пытались навязать борьбу гостям (Брест по итогам первого тайма вел 4 мяча), то после перерыва преимущество БГК было неоспоримым - 36:24. В таблице БГК опережает СКА уже на 5 очков, сегодня отрыв может достигнуть семи. Брестчане в Минске сыграют против сборной страны 2000 г. р.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов