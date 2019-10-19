БГК им. Мешкова сыграет в Лиге чемпионов

БГК имени Мешкова сегодня постарается улучшить свое турнирное положение в розыгрыше Лиги чемпионов. Белорусы сыграют против триумфатора турнира трехлетней давности - польского "Виве". За польский клуб, к слову, выступают два белоруса - Владислав Кулеш и Артем Королек. Наставник гостей Талант Дуйшебаев перед приездом в Брест заявил, что его клуб настраивается минимум на финал четырех нынешнего розыгрыша. Прямой эфир на "Беларусь 5" в 17:50.