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БГК имени Мешкова не справился с "Райн Левену"

Первое поражение в нынешнем розыгрыше группового этапа гандбольной Лиги чемпионов терпит БГК имени Мешкова. В третьем туре в Германии белорусы не справились с "Райн Левену" 27:33. В группе А за брестчанами третье место. В следующем матче 6 октября БГК примет венгерский "Веспрем". 

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