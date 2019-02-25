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БГК имени Мешкова потерпел девятое поражение на групповом этапе гандбольной Лиги чемпионов

В гостях брестчане уступили венгерскому "Веспрему" 20:28. Заключительный и архиважный поединок в группе А наша команда проведет 2 марта, дома против аутсайдера шведского "Кристианстада". В турнирной таблице БГК пока занимает шестое место из восьми, в то время, как в плей-офф Лиги чемпионов выйдут по шесть лучших команд из двух предварительных групп.

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