БГК имени Мешкова примет "Еврофарм". Прямая трансляция в 18:05 на "Беларусь 5"

Матч уровня Лиги чемпионов. Именно так высказался о грядущем противостоянии в рамках SEHA-лиги между БГК и "Еврофармом" наставник белорусского клуба Рауль Алонсо. После четырех встреч в активе македонцев три виктории и одно поражение, у брестчан же пока лишь одна победа. Удастся ли поправить эту статистику сегодня, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5". Начало в 18:05.