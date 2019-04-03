Важным отрезком стали последние пять минут. "Вардар" оказался сильнее - они играли лучше", - Маноло Каденас именно так резюмировал полуфинальный поединок SEHA-лиги, где БГК имени Мешкова проиграл "Вардару" 23:25. Матч за третье место пройдет сегодня в 17:30, мешковцы сыграют с "Нексе".