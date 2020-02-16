БГК имени Мешкова проигрывает в Лиге чемпионов

БГК имени Мешкова остается вне зоны плей-офф группы B гандбольной Лиги чемпионов. Накануне брестчане играли во Франции и уступили "Монпелье" 26:30. Больше остальных в составе белорусов забросил левый угловой Андрей Юринок - 5 мячей. За два тура до финиша группового этапа БГК идет седьмым, в одной виктории от заветной шестой позиции. 22 февраля в Брест приедет "Киль", а 29-го шестая команда - "Порту".