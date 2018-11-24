БГК имени Мешкова против македонского "Вардара" в 16:50 на "Беларусь 5"

БГК имени Мешкова сегодня в Бресте постарается прервать неудачную серию в гандбольной Лиге чемпионов из 6 поражений подряд. В 9-м туре группового этапа белорусы принимают македонский "Вардар" - это триумфатор позапрошлого розыгрыша. Гости, к слову, потерпели два поражения кряду и в турнирной таблице всего на строчку выше БГК - на 5 месте, за брестчанами 6-я позиция. Клуб пока сохраняет место в зоне плей-офф. Прямая трансляция противостояния начнется в 16:50 на телеканале "Беларусь 5".