БГК имени Мешкова с поражения стартовал в гандбольной Лиге чемпионов

Брестчане накануне на выезде уступили "Порту" со счетом 25-27. Отметим, после первой половины матча мешковцы вели с преимуществом в шесть мячей. Самым результативным в составе нашей команды стал Дарко Джукич, на счету которого 9 заброшенных мячей. В еще одном поединке группы Б македонский "Вардар" обыграл французский "Монпелье", 33:31.