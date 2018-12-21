БГК имени Мешкова сегодня постарается пробиться в зону плей-офф Сеха-лиги

Белорусы в Словакии встречаются с местным "Татраном" - четвертой командой сезона. В случае успеха брестчане смогут занять эту строчку, догнав оппонента по количеству очков. В первом круге в Бресте, к слову, словаки были сильнее. Но сейчас БГК в хорошей форме - в трех последних матчах турнира клуб побеждает. Прямая трансляция встречи начнется в 16:50 на "Беларусь 5".