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БГК имени Мешкова сегодня постарается пробиться в зону плей-офф Сеха-лиги
Белорусы в Словакии встречаются с местным "Татраном" - четвертой командой сезона. В случае успеха брестчане смогут занять эту строчку, догнав оппонента по количеству очков. В первом круге в Бресте, к слову, словаки были сильнее. Но сейчас БГК в хорошей форме - в трех последних матчах турнира клуб побеждает. Прямая трансляция встречи начнется в 16:50 на "Беларусь 5".
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