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БГК имени Мешкова сегодня стартует в Лиге чемпионов

БГК имени Мешкова сегодня стартует в самом престижном гандбольном турнире - Лиге чемпионов. В Швеции лучшая команда Беларуси встретится с "Кристианстадтом". Коллективы уже пересекались в 2016 году. Встреча в Скандинавии завершилась ничьей, а дома сильнее были брестчане. Именно белорусский клуб букмекеры называют фаворитом. Итак, в 20:25 прямая трансляция встречи начнется на "Беларусь 5".

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