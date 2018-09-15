БГК имени Мешкова сегодня стартует в Лиге чемпионов

БГК имени Мешкова сегодня стартует в самом престижном гандбольном турнире - Лиге чемпионов. В Швеции лучшая команда Беларуси встретится с "Кристианстадтом". Коллективы уже пересекались в 2016 году. Встреча в Скандинавии завершилась ничьей, а дома сильнее были брестчане. Именно белорусский клуб букмекеры называют фаворитом. Итак, в 20:25 прямая трансляция встречи начнется на "Беларусь 5".