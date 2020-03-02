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БГК имени Мешкова стартовал в плей-офф СЕХА-Лиги
БГК имени Мешкова стартовал в плей-офф гандбольной СЕХА-Лиги. В нынешнем сезоне турнира белорусы начали борьбу на выбывание со стадии 1/8 финала. В Бресте встречаемся с командой Пекинского спортивного университета. После первого тайма мы уверенно лидируем - 20:14 Скоро начнется вторая половина встречи, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5". Ответная игра пройдет завтра на этой же площадке. Начало в 18:15.
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