БГК имени Мешкова стартует в Лиге чемпионов

Стартуют матчем против македонцев. БГК имени Мешкова сегодня в Бресте поединком с "Вардаром" начнет выступление в Лиге чемпионов. Начало встречи в 19:45. Прямая трансляция на "Беларусь 5". Также в нашей группе венгерский "Пик", французский ПСЖ, "Эльверум" из Норвегии и португальский "Порту".