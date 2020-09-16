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БГК имени Мешкова стартует в Лиге чемпионов

Стартуют матчем против македонцев. БГК имени Мешкова сегодня в Бресте поединком с "Вардаром" начнет выступление в Лиге чемпионов. Начало встречи в 19:45. Прямая трансляция на "Беларусь 5". Также в нашей группе венгерский "Пик", французский ПСЖ, "Эльверум" из Норвегии и португальский "Порту".

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