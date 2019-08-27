БГК имени Мешкова в межсезонье пополнили семь новичков

Задача на сезон - выиграть чемпионат страны и Кубок Беларуси, а также выйти в плей-офф Лиги чемпионов. БГК в межсезонье пополнили семь новичков, в том числе олимпийский чемпион француз Вильям Аккамбре. Капитаном в новом сезоне станет хорват Иван Пешич, так как с Сергеем Шиловичем не удалось договориться о продлении контракта.



О подготовке клуба к сезону сегодня в программе "Спорт-кадр" на "Беларусь 5" в 20:50.