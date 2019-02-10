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БГК имени Мешкова вне зоны плей-офф

БГК имени Мешкова после 11 туров группового этапа гандбольной Лиги чемпионов вне зоны плей-офф. Вчера белорусы во Франции уступили "Монпелье" 23:29 и опустились на 7-е место. Играть еще три тура.

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