БГК имени Мешкова встретится с лидером сезона - "Вардаром"

За шестой победой подряд в Македонию! БГК имени Мешкова в 16-м туре розыгрыша СЕХА-лиги встретится с лидером сезона - "Вардаром". Оппонент в 15 турах победил 13 раз. Дома не уступал и вовсе. А победная серия длится уже 8 игр. Чья удачная серия прервется сегодня, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5". Начало в 19:15.

