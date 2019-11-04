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БГК по-прежнему не может набрать очки в 10-ти гостевых матчах Лиги чемпионов

БГК им. Мешкова потерпел пятое поражение в 6-м матче гандбольной Лиги чемпионов. Накануне команда уступила "Вардару"- 31:36. Самый результативный в составе "мешковцев"- Никита Вайлупов - 9 мячей. Отметим, с учетом прошлого сезона, серия гостевых поражений БГК в турнире достигла 10-ти матчей. Завтра полурезервным составом команда сыграет 6-й тур группового этапа СЕХА-лиги. Матч пройдет в Битоле (Северная Македония) - соперник - Еурофарм Работник.

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