БГК по-прежнему не может набрать очки в 10-ти гостевых матчах Лиги чемпионов

БГК им. Мешкова потерпел пятое поражение в 6-м матче гандбольной Лиги чемпионов. Накануне команда уступила "Вардару"- 31:36. Самый результативный в составе "мешковцев"- Никита Вайлупов - 9 мячей. Отметим, с учетом прошлого сезона, серия гостевых поражений БГК в турнире достигла 10-ти матчей. Завтра полурезервным составом команда сыграет 6-й тур группового этапа СЕХА-лиги. Матч пройдет в Битоле (Северная Македония) - соперник - Еурофарм Работник.