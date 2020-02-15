БГК против "Монпелье" в Лиге чемпионов

Остаться в борьбе за плей-офф. БГК имени Мешкова во Франции сыграет против "Монпелье" в рамках 12-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Брестчанам для сохранения шансов на выход в нокаут-раунд обязательно надо брать очки. До 6-й строки 3 очка за 3 матча до финиша баталий в октете. Старт матча в 19:15.