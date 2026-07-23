Биатлон повсюду: в Речице стартует 10-й сезон Кубка Белорусской федерации биатлона

Юбилейный, 10-й сезон Кубка Белорусской федерации биатлона стартует в Речице. Детско-юношеские соревнования дают возможность с малых лет почувствовать вкус спорта больших достижений.

"Здесь соревнуются детки помладше, примерно 2014 года рождения. Условия стадиона, возможность показать все зрителям и популяризировать этот вид спорта - прекрасные. Здесь все логично вписывается в подготовку к зимнему сезону", - отметил государственный тренер Беларуси по биатлону Юрий Альберс.

Программа на протяжении этих двух дней традиционно насыщенная. Во-первых, 23 июля пройдут гонки с массовым стартом. Мальчишки и девчонки будут сражаться за медали именно в этих категориях. А 24 июля пройдут смешанные эстафеты. Все завершится яркой церемонией награждения.

Организация на самом высоком уровне. Речица - необычное место для проведения биатлона. Но, тем не менее, биатлон для нас повсюду.