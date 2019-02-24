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Биатлон и фристайл в Раубичах. Завершилась мужская гонка преследования
Праздник спорта в Раубичах продолжается. Сегодня последний день соревнований биатлонистов и фристайлистов.
Буквально только что стали известны обладатели предпоследнего комплекта наград на чемпионате Европы по биатлону. В мужской гонке преследования лучшим стал вновь норвежец Тарьей Бе, наш Сергей Бочарников четвертый.
В Раубичах работает наш корреспондент Андрей Козлов (прямое включение).
Наша съемочная группа выходит в прямой эфир из самой гущи спортивных событий на чемпионате Европы. Позади меня как раз финишный отрезок, а напротив трибуны. К атмосфере вернусь позже. Пока непосредственно о самой гонке.
Белорусские биатлонисты, напомним, в полном составе отобрались по итогам спринта в гонку преследования. Самый высокий показатель был у Сергея Бочарникова, он стартовал пятым. Роман Елетнов тоже попал в топ-20.
Мы продолжим работать в Раубичах. Впереди женская гонка преследования, которая начнется в час дня. Болеем за наших, болеем за Беларусь.
Продолжаем болеть за наших спортсменов. Сегодня гонка преследования у девушек, и впервые в истории мирового фристайла в Раубичах пройдут международные соревнования по синхронным прыжкам.
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