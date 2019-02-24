Биатлон и фристайл в Раубичах. Завершилась мужская гонка преследования

Праздник спорта в Раубичах продолжается. Сегодня последний день соревнований биатлонистов и фристайлистов.

Буквально только что стали известны обладатели предпоследнего комплекта наград на чемпионате Европы по биатлону. В мужской гонке преследования лучшим стал вновь норвежец Тарьей Бе, наш Сергей Бочарников четвертый.

В Раубичах работает наш корреспондент Андрей Козлов (прямое включение).



Наша съемочная группа выходит в прямой эфир из самой гущи спортивных событий на чемпионате Европы. Позади меня как раз финишный отрезок, а напротив трибуны. К атмосфере вернусь позже. Пока непосредственно о самой гонке.

Белорусские биатлонисты, напомним, в полном составе отобрались по итогам спринта в гонку преследования. Самый высокий показатель был у Сергея Бочарникова, он стартовал пятым. Роман Елетнов тоже попал в топ-20.









Мы продолжим работать в Раубичах. Впереди женская гонка преследования, которая начнется в час дня. Болеем за наших, болеем за Беларусь.