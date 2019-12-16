Биатлон: лучший результат мужской эстафеты за 6 лет

Мужская сборная Беларуси по биатлону добивается своего лучшего результата в сезоне в эстафете на втором этапе Кубка мира, который принимал австрийский Хохфильцен. Наш квартет в составе Антона Смольского, Сергея Бочарникова, Романа Елетнова и Никиты Лобастова стал седьмым, и это лучший результат за последние шесть лет. Победили норвежцы. Следующий этап примет французский Анси.