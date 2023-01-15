Биатлон, по которому мы так скучали - эксклюзивы и закулисье Кубка Содружества в проекте "Дай пять!"

Невероятную концентрацию таланта и спортивного мастерства ждем в Раубичах во второй половине января. Внимание поклонников одного из главных зимних видов спорта на планете будет сосредоточено на знаменитом комплексе под Минском. На кону борьба за победу в общем зачете Кубка Содружества, где белорусы среди главных фаворитов. Соревнования по биатлону, которые принимает наша страна, - это и возможность провести время на свежем воздухе, в кругу близких, единомышленников и в антураже классной спортивной борьбы.

А сейчас раскроем личности спортсменов белорусской сборной, детально объясним, чем будут заметны этапы Кубка Содружества, а также приоткроем детали авторского проекта "Дай пять!" Агентства теленовостей. Проект возвращается в сетку вещания каналов Белтелерадиокомпании. Биатлон, по которому мы так скучали, прямо сейчас. Подробности у Андрея Козлова.

Биатлон в Республике Беларусь на протяжении всей его истории (а она, кстати, не такая уж и большая) - это отражение нашей с вами жизни. Первое - труд дает результат, желание самосовершенствоваться приносит успех. Второе - любой белорусский мальчишка или любая девчонка из небольшого населенного пункта могут стать настоящими звездами или примерами для подражания.

Антон Смольский удостоен почетной премии "Белорусский спортивный Олимп", которая вручается за активную деятельность по популяризации физической культуры и спорта, развитию физкультурно-спортивных традиций, содействующих формированию гармоничной личности. В общем, это все то, что дает спорту и стране Смольский. Когда глава государства покидал сцену, то не обошел еще раз вниманием нашего атлета. Букет достался Динаре Алимбековой.

Было приятно находиться в кругу значимых и заслуженных людей, которые в разных сферах и направлениях прославляют страну и добиваются успехов и результатов. Также был бонус: напутствие и пожелание Президентом хороших результатов мне и нашей команде. Ну и, конечно, также немаловажный момент - Президент подарил букет, адресовав его Динаре. Антон Смольский, серебряный призер Олимпийских игр - 2022 по биатлону

Кто-то может сказать: что же вы все о Смольском да о Алимбековой. И будет неправ - ребята заслужили особое к ним внимание. Но с другой стороны, у нас есть восходящие звезды, а сборная Беларуси - это своего рода география нашей страны.

Обаятельная Дарья Кудаева - воспитанница новополоцкой школы биатлона. Этой школе низкий поклон за труд и воспитанников. Даша - новое имя, но уже тренируется с основой, впитывает все лучшее от Алимбековой, конкурирует за место второго номера в команде и стремится к спортивным высотам.





Цель стоит Олимпиада. Для меня это не просто выступить на Олимпиаде, а показать результат и даже взять медаль. Дарья Кудаева, многократный призер и победитель национальных соревнований по биатлону

У мужчин прямо россыпь молодости и таланта - к стартам готовится Дмитрий Лазовский.

21-летний минчанин Иван Тулатин парень непростой судьбы. Когда он был мальчишкой, из жизни ушел отец. Но именно с такимижизненными испытаниями ребята становятся большими спортсменами - по крайней мере, в это хочется верить.

В меру скромный Иван сенсационно взял золото в канун нового года.

О каждом спортсмене в белорусской сборной можно говорить долго, но главное, чтобы в Раубичах они все сказали за себя результатом.

Теперь информация для болельщиков, которые собираются на трибуны.

В билетной программе две позиции. "Комфорт" - доступная для каждого со свободным расположением на трибунах. Есть и квитки класса "Премиум", они включают и питание. Традиционно Минсктранс пустит специальные автобусы из столицы до Раубичей, с расписанием можно будет ознакомиться на сайте организации.

Для гостей подготовлена развлекательно-культурная программа и будет работать зона гостеприимства. Леонид Карась, замдиректора РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи"

Состоится и гонка легенд биатлона с участием призеров Олимпийских игр и чемпионатов мира. На старт выйдут Майгуров, Новиков, Рыженков, Зубрилова, Назарова и многие другие. Раубичи провели и генеральную репетицию - Кубок Беларуси, состоявший из двух гонок: спринта и преследования. Оба дня подряд золото брали только Алимбекова и Смольский. И уже сейчас получили заряд зрительской любви.

Напомним, Антон подходит к четвертому этапу Кубка Содружества в желтом бипе лидера, Динара на второй позиции, но уж очень она близка к россиянке Наталье Гербуловой, которая владеет желтой майкой лидера.

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