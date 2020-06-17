Биатлон. Расписание этапов Кубка мира на сезон 2020/2021

Первый этап Кубка мира по биатлону нового сезона стартует 28 ноября в Контиолахти, мужчины выступят в индивидуальной гонке, на следующий день женщины выступят в этом же виде программы. Завершится этап двумя спринтерскими гонками.



Чемпионат мира пройдет в Поклюке. Первые старты - 10 февраля.



Предолимпийский этап в Пекине запланирован на 26 февраля. Сообщает официальный сайт IBU.



Победитель Кубка мира определится по итогам 10 этапов.