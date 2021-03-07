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Биатлон. В Чехии завершилась женская гонка преследования
Буквально несколько минут назад завершилась женская гонка преследования на этапе Кубка мира в Чехии. В шаге от цветочной церемонии остановилась наша Анна Сола.
Анна Сола завершила гонку преследования в топ-10 на этапе Кубка мира в Чехии, остановившись в шаге от цветочной церемонии - медалистка чемпионата мира стала 7-й. А вот Динара Алимбекова свои позиции ухудшила. Ключевой для обладательницы синего бипа стала вторая стрельба, когда она мимо цели отправила 4 патрона. Напомним, в спринте Алимбекова была 4-й. Победила норвежка Тириль Экхофф, запас которой позволил отстрелять не безупречно. Сегодня в гонке преследования болеем и за ребят, где выступят Смольский, Воробей, Лазовский и Бочарников. "Беларусь 5" в 17:50 начнет прямую трансляцию.
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