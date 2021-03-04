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Биатлон. Женская сборная Беларуси взяла серебро в эстафете
Приятная новость последних минут из чешского Нове-Место, где стартовал 8-й этап Кубка мира по биатлону.
Наша женская сборная выиграла серебряную медаль в эстафете. Первой на дистанцию уходила Ирина Кривко, олимпийская чемпионка использовала один дополнительный патрон на стойке и передавала эстафету еще одному триумфатору Пхенчхана Динаре Алимбековой. Уже после стрельбы лежа она переместилась на 3 позицию и показала высокий результат на финише своего этапа, 4-й отправив на дистанцию Анну Солу, которая сохранила это место. А Елена Кручинкина, завершавшая гонку, смогла подняться на высокое 2-е место, впереди только сборная Швеции.
Для нашей команды это уже второе серебро в эстафете, также успешно наши девушки выступили в немецком Оберхофе.
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