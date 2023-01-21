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Биатлонист Дмитрий Лазовский завоевал серебряную медаль в гонке преследования в Раубичах

Биатлонист Дмитрий Лазовский завоевал серебряную медаль в гонке преследования в Раубичах

В Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" завершился третий соревновательный день 4-го этапа международных соревнований по биатлону "PARI Кубок Содружества", пишет БелТА.

В мужской гонке преследования лучшим из белорусских стреляющих лыжников оказался победитель вчерашнего спринта Дмитрий Лазовский, который сегодня завоевал серебряную медаль.

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