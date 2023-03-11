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Биатлонист Эдуард Латыпов выиграл общий зачет Кубка Содружества
В центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" в Тюмени продолжается заключительный шестой этап Кубка Содружества по биатлону, участие в котором принимают сильнейшие спортсмены Беларуси и России, пишет БелТА.
Спустя несколько часов после девушек на старт гонки преследования вышли мужчины. Победитель спринта Эдуард Латыпов, убежавший на дистанцию с 20-секундным отрывом, снова не оставил соперникам ни малейшего шанса. Уроженец Гродно допустил три ошибки на стрельбище, что не помешало ему утроить преимущество над ближайшими конкурентами на финише. Ставший вторым Даниил Серохвостов отстал от Латыпова на 55 секунд, показавший третий результат Александр Поварницын проиграл и вовсе более минуты.
Благодаря этому успеху Эдуард Латыпов за один старт до окончания сезона гарантировал себе победу в общем зачете Кубка Содружества среди мужчин. Вторым в таблице по-прежнему идет лидер белорусской сборной Антон Смольский, который не выступает в Тюмени из-за болезни. По итогам субботнего пасьюта в десятку сильнейших попал только один белорус - Никита Лобастов стал 9-м. Его партнер по сборной Павел Белько занял 11-е место, Илья Авсеенко - 12-й, Александр Кошин - 19-й, Роман Елетнов - 22-й, Максим Воробей - 23-й среди 30 участников.
Розыгрыш Кубка Содружества по биатлону завершится 12 марта двумя гонками с массовым стартом. Женщины начнут розыгрыш медалей в 9:00 по минскому времени, мужчины выйдут на дистанцию в 12:00.
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