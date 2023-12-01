Биатлонист Смольский стал бронзовым призером II этапа Кубка России в спринте

Профессиональное мастерство на биатлонной трассе в Ханты-Мансийске показал сегодня Антон Смольский и с идеальной стрельбой поднялся на пьедестал по итогам спринтерской гонки. Ко второму этапу Кубка России Смольский подходил после небольшой болезни и сегодня сделал все от себя зависящее. Наш спортсмен в числе призеров с бронзой. В топ-10 также белорусы - Лазовский, Тулатин и Воробей.