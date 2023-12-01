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Биатлонист Смольский стал бронзовым призером II этапа Кубка России в спринте

Профессиональное мастерство на биатлонной трассе в Ханты-Мансийске показал сегодня Антон Смольский и с идеальной стрельбой поднялся на пьедестал по итогам спринтерской гонки. Ко второму этапу Кубка России Смольский подходил после небольшой болезни и сегодня сделал все от себя зависящее. Наш спортсмен в числе призеров с бронзой. В топ-10 также белорусы - Лазовский, Тулатин и Воробей.

На телеканале "Беларусь-5 интернет" - первые минуты трансляции женской спринтерской гонки. Переживаем за белорусок, в том числе за лидера команды в сезоне - Анну Солу. Ее стартовый номер - 24.

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