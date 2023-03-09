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Биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская продолжает удерживать лидерство в общем зачете Кубка Содружества
Динара Алимбекова-Смольская продолжает удерживать лидерство в общем зачете Кубка Содружества. Сегодня лидер сборной Беларуси по биатлону с чистой стрельбой пробилась в цветочную церемонию. Набранное количество очков позволило ей уверенно сохранить за собой желтую майку лидера. Подробности у Андрея Козлова.
Тюменский комплекс - один из лучших в биатлонном мире, это совершенно не преувеличение - со всех позиций. Наверняка, в этот элитарный пул входят и наши Раубичи. Окружен сосновым лесом, где от биатлона спортсменов не отвлекает совершенно ничего. Лишь свежий воздух и тишина. Но только не в дни гонок.
Главная спортивная история дня - цветочная церемония с участием Динары-Алимбековой Смольской и сохранение за собой желтой майки лидера, и автограф на память. Так случилось, что белорусская олимпийская чемпионка отработала сегодня и за себя, и за Антона Смольского - вирус настиг и нашего призера Олимпийских игр.
Сегодня, конечно, все было по-другому, я берегла силы до старта, можно сказать, лишний раз даже не уезжала куда-то на круг, где-то была здесь все время. Знала, что силы мне понадобятся на дистанции.
Без капитана команда должна была мобилизоваться, должна была наоборот показать боевой дух и все прочее. К сожалению, в десятке у нас один спортсмен, что я считаю неудовлетворительным результатом.
Болельщики возьмут до субботы небольшую паузу - именно на выходных состоится кульминация Кубка Содружества.
И давайте помечтаем - Антон Смольский успевает восстановиться к масс-старту и вырвать героически желтый бип лидера исторического сезона. Ведь биатлон столько раз нам доказывал, что мысль имеет материальный характер, а мечты имеют свойство сбываться. А почему нет? Но главное - здоровья капитану!
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