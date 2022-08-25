Биатлонистка Динара Алимбекова выиграла спринт на первом этапе Кубка Содружества

На базе лыжно-биатлонного комплекса "Лаура" в Сочи стартовал первый летний этап Кубка Содружества по биатлону, в котором принимают участие ведущие белорусские и российские спортсмены, сообщает БелТА.

Соревнования на лыжероллерной трассе в Красной Поляне продолжились женским спринтом. Победу в гонке одержала лидер белорусской команды Динара Алимбекова, по разу промахнувшись на каждом из огневых рубежей. На финише наша спортсменка всего на полсекунды опередила россиянку Анастасию Шевченко, третье время показала Ирина Казакевич.

Что касается результатов других представительниц Беларуси, то Алина Пильчук стала 13-й (2 штрафных круга), Дарья Кудаева - 28-я (4), Аделина Сабитова - 34-я (5). Всего на старт спринта вышли 39 девушек. Ранее сильнейших в аналогичной дисциплине выясняли мужчины, лучшим из наших биатлонистов оказался Антон Смольский, занявший 4-е место. Мужская и женская гонки преследования состоятся в субботу, 27 августа. 28 августа пройдут масс-старты.