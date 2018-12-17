Сегодня стало известно, что биатлонистка Елена Кручинкина будет выступать за белорусскую сборную. О том, что она и Никита Лобастов допущены к соревнованиям под эгидой IBU с 1 января, сообщил в Белорусскую федерацию генеральный секретарь Мартин Кухельмейстер. Сейчас эти спортсмены в расположении состава В национальной команды. Сестра Елены - близняшка Ирина уже успешно стартовала за нашу команду сначала на Кубке IBU - серебро в спринте, и накануне вместе с Анной Сола и олимпийскими чемпионками Ириной Кривко и Динарой Алимбековой она заняла 5 место в первой эстафетной гонке сезона.