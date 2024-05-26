Биатлонистка Ксения Шнейдер сменила спортивное гражданство и теперь будет бороться за награды под флагом Беларуси

Приятно, когда нация избавляется от всякого рода жулья и прирастает достойными личностями. Вот как раз такой пример. С межсезонья в 2024 году в основной обойме сборной Беларуси появилась новая биатлонистка, которая сменила российское спортивное гражданство на белорусское. Она полюбила белорусского спортсмена. И пусть не сразу, но все же решилась на переезд в родную страну супруга-биатлониста Максима Воробья.

Ксения Шнейдер теперь будет выступать в одной команде с такими звездами мирового уровня, как Анна Сола и Динара Смольская. Ксения с первых дней ощутила, что в Беларуси биатлон является народным видом спорта и что за ним следят поклонники.

Ксения - девушка из обычной тюменской семьи, ей 24 года. Это прекрасный возраст, чтобы выйти на высокий стабильный уровень в спорте, а система подготовки сборной Беларуси и прекрасные условия помогут талантливой девушке из Сибири. Благодаря "Главному эфиру" спортсменка познакомилась с историей олимпийского движения Беларуси, впервые попав в музей Национального олимпийского комитета. А также рассказала о мечте - взять олимпийское золото. Андрей Козлов посмотрел сквозь призму интервью на богатейшую историю белорусского биатлона.





Летние Раубичи - это нечто магическое, что вообще не коррелируется с тем, какими мы видим соревнования зимой в биатлоне. Тут бы не утонуть на заре лета в невероятной белорусской природе. Но все это лишь способствует погружению в спортивную профессию и науку. Да и знаете ли, лучше комплекса на земле нет. Так и процитируйте.

Биатлон - зрелищный вид спорта, и до последнего рубежа никогда не знаешь, что будет. А вообще, каждый вид спорта зрелищный по-своему, в каждом есть то, что цепляет. Ксения Шнейдер, призер чемпионатов России по биатлону в эстафете

Наверняка эту девушку прямо сейчас знают только искушенные белорусские поклонники спорта. И вообще, этим сюжетом можно попасть в яблочко, а может случиться и наоборот. Но оттого интересней будет наблюдать за белорусской карьерой в биатлоне Ксении Шнейдер. Ведь похожие истории, хоть и отчасти, в Беларуси получали классное, и даже легендарное развитие.

"Чувствую, что будет больше внимания со всех сторон ко мне. Все равно это психологически немного давит. Когда я первый раз приехала в Беларусь, показалось, что это очень чистая страна, очень зеленая. Мне нравится больше находиться в Минске, чем в Москве, потому что чем-то он напоминает Тюмень - мой родной город", - делится мыслями Ксения.