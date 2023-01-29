Биатлонисты - на старте, трибуны - в предвкушении: в Раубичах скоро начнется мужская гонка

Роман Синиченко,старший тренер мужской сборной Беларуси по биатлону: Мы сегодня решили с улыбкой, с хорошим настроением, несмотря ни на что, прийти и сделать свое дело. Порадовать себя за труд, который проделан, и болельщиков, и родных. Конечно, мы подстраивались под те мировые форматы, сейчас проходит чемпионат Европы, мы должны быть в боевой готовности и к чемпионату мира в России.