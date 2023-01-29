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Биатлонисты - на старте, трибуны - в предвкушении: в Раубичах скоро начнется мужская гонка
В Раубичах завершается 5-й этап Кубка Содружества по биатлону. Напомним, за четверг, пятницу и субботу наши стреляющие лыжники завоевали 4 награды: 1 золото, 2 серебра и 1 бронзу. И сегодня белорусская команда рассчитывает пополнить медальную копилку. В программе - два масс-старта. За гонками следит и съемочная группа Агентства теленовостей.
На прямой связи наш корреспондент Кристина Камыш (прямое включение).
Вторую неделю работаем в Раубичах, еще ни разу не приходилось анонсировать гонку. Так совпадало, что у нас были прямые включения в выпуски новости уже после церемоний награждения, когда зрители покидали стадион. Но вот сегодня трибуны действительно заполнены.
Биатлонисты готовы отправиться на дистанцию гонки с массовым стартом на 15 километров. Напомним, 30 спортсменов квалифицируются в этот вид программы. Беларусь представят 10 стреляющих лыжников. Пристальное внимание на Антона Смольского, Дмитрия Лазовского и Никиту Лобастова. Напомним, это те белорусы, которым удался масс-старт ровно неделю назад. Мы пообщались с тренерским штабом сборной перед пристрелкой. Давайте послушаем эксклюзивное интервью.
Роман Синиченко,старший тренер мужской сборной Беларуси по биатлону: Мы сегодня решили с улыбкой, с хорошим настроением, несмотря ни на что, прийти и сделать свое дело. Порадовать себя за труд, который проделан, и болельщиков, и родных. Конечно, мы подстраивались под те мировые форматы, сейчас проходит чемпионат Европы, мы должны быть в боевой готовности и к чемпионату мира в России.
Мы не можем не проанонсировать женский масс-старт. Он начнется ровно в 14:00. Поэтому, уважаемые болельщики, приглашаем вас сюда, в Раубичи. Добраться до Мекки белорусского биатлона можно не только на личном транспорте. Для удобства фанатов курсирует пригородный экспресс-маршрут № 949. Он отправляться от станции метро "Борисовский тракт". Кстати, с 12:40 вплоть до 13:20 - каждые 10 минут. На стадионе организована развлекательная программа. Работают диджеи и комментаторы.
Анна Любенкова,ведущая 5-го этапа Кубка Содружества по биатлону: Моя задача - сделать этот вид спорта более понятным. Объяснить, что и когда будет происходить и поддержать интригу, но надо сказать, что наша публика не без поддержки российских гостей реагирует активно, громко.
Напомним, что прямые трансляции ведет телеканал "Беларусь 5". Спортсмены совсем скоро отправятся на дистанцию.
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