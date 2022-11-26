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Биатлонные гонки в Ханты-Мансийске проходят при 30 градусах мороза

Двумя гонками преследования сегодня в Ханты-Мансийке должен был продолжиться первый этап Кубка России по биатлону, в котором принимают участие и белорусские лыжники. Первыми на дистанцию в 12 с половиной километров планировали выйти мужчины. Но, как стало известно, гонка перенесена на завтра.

Отметим, в Ханты-Мансийске сейчас непростые погодные условия- морозы около 30 градусов.

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