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Биатлонный сезон 2023/2024 завершится 13 апреля в Мурманске - каково это выступать за полярным кругом?

Белорусский биатлон открывает для себя новое место на спортивной карте мира. Впервые за два сезона в Кубке Содружества белорусы выступают за полярным кругом. Финиш тяжелого, но интереснейшего сезона проходит в Мурманске. 13 апреля состоится его кульминация.

В заключительной гонке сезона главный трофей среди мужчин разыграют звезды мировой величины - россиянин Латыпов и белорус Смольский. Но главное, чем вновь восхищает биатлон, это внимание и любовь зрителей. На месте событий работают корреспонденты АТН Андрей Козлов и Анна Эйсмонт.

Подробности в видео.

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