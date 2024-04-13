Биатлонный сезон 2023/2024 завершится 13 апреля в Мурманске - каково это выступать за полярным кругом?

Белорусский биатлон открывает для себя новое место на спортивной карте мира. Впервые за два сезона в Кубке Содружества белорусы выступают за полярным кругом. Финиш тяжелого, но интереснейшего сезона проходит в Мурманске. 13 апреля состоится его кульминация.