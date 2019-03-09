3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Битва экс-первых ракеток мира завершается не в пользу белоруски
Виктория Азаренко во втором круге турнира категории "Премьер" в американском Индиан-Уэллсе уступает хозяйке кортов Серене Уильямс. Противостояние с громкой афишей завершилось в двух сетах - 5:7, 3:6. Сейчас матч в повторе на "Беларусь 5".
Покидает соревнования и Александра Саснович. Вторая ракетка Беларуси в упорном противостоянии уступила Катерине Козловой из Украины - 4:6, 6:2, 0:6.
Ближайшей ночью свой стартовый матч проведет Арина Соболенко. 9-й номер мирового рейтинга будет противостоять австралийке Айле Томлянович. Встреча начнется не раньше 22 часов.
Президент
Все
Президент Беларуси высказался о демарше Дуды на климатическом саммите в Баку
Президент Беларуси дал комментарий о выходе из президентской гонки Чемодановой и Бобрикова
Лукашенко о женщине-Президенте: Пока в Беларуси есть женские президенты - пусть будут мужики
Снос старых сельхозобъектов - 14 ноября "На контроле Президента"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва