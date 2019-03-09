Битва экс-первых ракеток мира завершается не в пользу белоруски

Виктория Азаренко во втором круге турнира категории "Премьер" в американском Индиан-Уэллсе уступает хозяйке кортов Серене Уильямс. Противостояние с громкой афишей завершилось в двух сетах - 5:7, 3:6. Сейчас матч в повторе на "Беларусь 5".

Покидает соревнования и Александра Саснович. Вторая ракетка Беларуси в упорном противостоянии уступила Катерине Козловой из Украины - 4:6, 6:2, 0:6.

Ближайшей ночью свой стартовый матч проведет Арина Соболенко. 9-й номер мирового рейтинга будет противостоять австралийке Айле Томлянович. Встреча начнется не раньше 22 часов.