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Битва лучших… и единственных в Европе. Как весь мир наблюдает за нашими спортсменами
Любители футбола ближе знакомятся с белорусскими командами. Теперь мы знаем, что главное соревнование Европы происходит между минским "Динамо"и футбольным клубом "Минск"! Как бы это громко ни звучало.
Строительство новой команды БАТЭ удается со скрипом, но его обсуждают не только у нас. Теперь даже в Индии можно увидеть телетрансляции игр чемпионата Беларуси по футболу.
Конечно, в этих словах можно уловить долю иронии, но в главном контексте это справедливое утверждение. Более десяти стран мира, в том числе и Индия, уже выкупили права на показ чемпионата Беларуси, когда другие первенства взяли паузу. Наш спортивный обозреватель Андрей Козлов посмотрел на наш футбол как на спортивное событие мультипланетарного масштаба.
Известный российский комментатор Роман Нагучев, который работал на поединке "Слуцка"и "Славии"в первом туре, постарался на белорусском языке начать свой репортаж. Встреча, которая проходила пусть и не на самом ярком стадионе Республики Беларусь, получилась насыщенной. 3:1 по счету. И всего пять пенальти.
Историяо том, как наш футбол стали смотреть на всей планете, развивалась стремительно. Пока закрывали свои соревнования как минимум топовая пятерка первенств - Англия, Германия, Италия, Испания и Франция, то права на наш чемпиона стали покупать - на данный момент их 10. За нашими командами наблюдают в Украине, России, Израиле, Сербии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Словении, Черногории, Северной Македонии и Индии.
Но телетрансляции -это одно. Ведь за матчами нашего чемпионата можно смотреть на официальном сайте Белорусской федерации футбола. Кпримеру, поединки 2-го тура посмотрели более 6 миллионов зрителей! Телеканал "Беларусь 5"в эти дни также в полномобъемепоказываетпоединки чемпионата страны в прямом эфире.
Социальные сети ожидаемо стали средством обсуждения подобной ситуации. Ведь на данный момент на планете играются только два национальных чемпионата. Белорусский - один из них.
О Высшей лиге пишет авторитетная зарубежная пресса, порой выдергивая из контекста слова. Создаются и мемы. Здесь отметим свои - креативная команда минского "Динамо" визуализировала мечту, одев в свою форму Роналду, Месси и Азара. А вот эту графику наши восточные соседи опубликовали сегодня, когда мы работали над нашим материалом.
Первый тур футбольного чемпионата Беларуси показал, скажем так, товар лицом. И уже к стартовому поединку второго тура, который состоялся в Жодиномежду "Торпедо-БелАЗ"и "Белшиной", было приковано куда большее телезрительское внимание.
А именно этот поклонник футбольного клуба "Ислочь"и некогда учительистории в михановичской школе, причем, преподавал он уроки и главному тренеру Виталию Жуковскому, Валерий Колонтай, стал настоящим героем YouTube и болельщиков футбола. Такой колорит очаровал многих.
Но главное - подобное явление для нашего футбола должно показать недостатки и подтолкнуть клубы к работе с аудиторией. Ведь каждая команда Беларуси - это своя интересная история, со своими звездами и воспитанниками. Другой такой возможности может и не быть.
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