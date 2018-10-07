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Бой века. Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора

Долгожданный бой века за чемпионский пояс UFC завершился победой Хабиба Нурмагомедова. В Лас-Вегасе на 20-тысячной "Ти-Мобайл Арене" россиянин сразился с ирландцем Конором Макгрегором. Битва завершилась уже в четвертом раунде. После удушающего приема в исполнении Хабиба у оппонента не было выбора - Конор сдался.

С блестящей победой Хабиба Нурмагомедова и его отца, знаменитого тренера Абдулманапа Нурмагомедова поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Повтор поединка смотрите на "Беларусь 5" вечером в 21:05.

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