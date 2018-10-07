Бой века. Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора

Долгожданный бой века за чемпионский пояс UFC завершился победой Хабиба Нурмагомедова. В Лас-Вегасе на 20-тысячной "Ти-Мобайл Арене" россиянин сразился с ирландцем Конором Макгрегором. Битва завершилась уже в четвертом раунде. После удушающего приема в исполнении Хабиба у оппонента не было выбора - Конор сдался.