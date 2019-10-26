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Битва за финал: Соболенко - Мухова на "Беларусь 5"
Арина Соболенко начнет бороться за выход в финал малого итогового теннисного турнира WТА. Почти два с половиной миллиона долларов - призовой фонд соревнований в Чжухае. Став лучшей в группе "Роза", сегодня белоруска в полуфинале сразится с чешкой Каролиной Муховой. До этого теннисистки не встречались. В мировом рейтинге оппонентка идет 26-й, Соболенко, напомним, 14-я. Букмекеры явным фаворитом называют нашу Арину. Подтвердит ли этот статус белоруска, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5". Сразу после первого полуфинала - второй: Кики Бертенс - Чжэн Сайсай. Он, кстати, в эфире спортивного канала будет идти с 10 часов.
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