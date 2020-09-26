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Битва за футбольное золото

За шесть туров до завершения чемпионата Беларуси по футболу на золото претендуют четыре команды. Три из них сыграют сегодня. Занимающие третью и четвертую строку соответственно "Неман" и "Торпедо-БелАЗ" сразятся в 18 часов. Прямая трансляция из Жодино на "Беларусь 5". В восемь вечера на спортивном канале поединок лидера таблицы - БАТЭ - с действующим чемпионом - брестским "Динамо".

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