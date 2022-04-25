Битва за Кубок Президента: "Юность" - "Металлург"

Главная хоккейная площадка страны сегодня - для кульминации баталий. В главных ролях в этом сезоне сыграли хоккеисты минской "Юности" и жлобинского "Металлурга".

Именно в 7-м матче на "Минск-Арене" мы узнаем, кто завоюет Кубок Президента. Андрей Козлов о том, с каким настроением клубы готовятся сегодня выйти на лед "Минск-Арены".

Эта серия не имела никакого морального права перед болельщиками, для которых главное - красивый и честный хоккей, завершаться менее чем в 7 матчах.

6-я игра в Жлобине между "Металлургом" и "Юностью" с первых минут зажгла электричество на каждом дюйме трибун, а те были густо заполнены.

Эпизод большой хоккейной жизни проходил возле скамеек команд, в особенности "Металлурга". Если бы существовал в природе специальный хоккейный пульсометр, то он бы не выдержал здесь и секунды.

Истерзанный планшет схемами и фамилиями - вот уж пример тренерских игр разума - Дмитрий Кравченко. Вскоре ледозаливочная машина перед заключительной третью чуть сбила пыл и остудила его, но то был косметический момент, ведь далее решилось все.

Александр Суворов, привет Буда-Кошелево, забросит победную - 3:2. Серия уедет в Минск.

Сначала у льда, а затем и в подтрибунке, вблизи раздевалки "Металлурга" наша камера запотела от пыла борьбы - этот образ говорит сам за себя. Такая серия будет выжата до конца и уже сегодня.