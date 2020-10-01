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БК "Цмокі-Мінск" стартует в Единой лиге ВТБ

Сумеют ли "драконы" победно стартовать в новом розыгрыше Единой лиги ВТБ? Сегодня "Цмокі-Мінск" проведет гостевую встречу с российским "Енисеем". Начало в 15:30, прямая трансляция на "Беларусь 5". Ранее белорусский клуб пробился в групповой этап баскетбольной Лиги чемпионов.

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